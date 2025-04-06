Нейпьидо, 6 апреля, 2025, 12:09 — ИА Регнум. МЧС России в течение ближайшего времени направит в пострадавшую в результате мощного землетрясения Мьянму еще три самолета с гуманитарной помощью. Об этом 6 апреля рассказал заведующий консульским отделом российского посольства в Нейпьидо Дмитрий Борисов.

Ирина Вельматова/ТАСС

«В ближайшее время ожидается прибытие еще трех рейсов с гуманитарной помощью», — процитировал его слова ТАСС.

Ранее два борта ведомства доставили в Мьянму 68 тонн гуманитарной помощи, в состав которой входят продовольствие, предметы первой необходимости, а также более 30 генераторов и 150 палаток.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957918" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два борта МЧС России доставили гумпомощь населению Мьянмы

МЧС РФ осуществляет гуманитарную операцию в Мьянме по указанию президента России Владимира Путина и по поручению главы ведомства Александра Куренкова.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта в Мьянме произошло землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составила от 7,7 до 7,9. Эпицентр подземных толчков располагался у второго по величине города в стране Мандалая в округе Сикайн.

После первого землетрясения произошло второе магнитудой 6,4. В Мандалае, Нейпьидо и многих других городах страны из-за этого произошли разрушения. В результате землетрясения в Мьянме погибли 3455 человек. Еще 4840 человек пострадали, и 214 до сих пор числится пропавшими без вести.

С 29 марта в Мандалае работают российские специалисты, которые разбирают завалы и оказывают помощь раненым. В пресс-службе МЧС РФ 6 апреля заявили, что спасатели из РФ обследовали в Мьянме 63 здания в поисках людей.