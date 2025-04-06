Москва, 6 апреля, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Суд в Москве удовлетворил просьбу врачей клинической больницы имени Н. А. Алексеева принудительно госпитализировать в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, американца Джозефа Татера, которого обвиняют в нападении на полицейского после скандала в московской гостинице Radisson. Это 6 апреля следует из материалов дела.

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Отмечается, что комиссия врачей-психиатров 15 марта выявила у Татера такие психические расстройства, такие как напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, а также отсутствие критики к своему состоянию.

«Комиссия пришла к выводу о госпитализации Татера Джозефа в соответствии с п. «в» ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», — привел выдержку из материалов дела ТАСС.

При этом в другом заключении врачей-психиатров уточняется, что американец проходил стационарную судебно-психиатрическую экспертизу в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа 2024 года представитель Следственного комитета (СК) Москвы Юлия Иванова рассказала о задержании Татера после конфликта в гостинице Radisson. Американец отказался предоставлять документы о том, где жил раньше, и ударил одного из правоохранителей, когда его забрали в полицейский отдел.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мещанский районный суд Москвы 15 августа арестовал Татера, который перед этим разгромил номер в другой столичной гостинице.

Адвокат гражданина США в конце сентября рассказал, что тот приехал в Россию, чтобы попросить политического убежища. До задержания Татер уже начал оформлять необходимые документы, добавил он.