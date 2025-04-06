Пьяный мужчина застрелил троих знакомых в деревне в Ленобласти
Тихвин, Ленинградская область, 6 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Трех человек застрелили из ружья в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области. Об этом 6 апреля заявила пресс-служба регионального СУ СК РФ.
По данным следствия, 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в результате личного конфликта выстрелил в четырех знакомых ему мужчин, а затем укрылся в своем доме.
Одного из пострадавших госпитализировали и оказали ему необходимую помощь, остальных спасти не удалось. Нападавшего задержали сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии без применения оружия.
«Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области в отношении 57-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что мужчина задержан, его допрашивают, в ближайшее время суд предъявит обвинение. Также проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления.
Ранее 1 января, по данным ИА Регнум, в Московской области в новогоднюю ночь пьяный застрелил из самодельного мелкокалиберного пистолета своего приятеля, с которым отмечал праздник. Пострадавший два дня ходил с пулей в животе и умер, отказавшись от медпомощи. Подозреваемого задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.