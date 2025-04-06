Тихвин, Ленинградская область, 6 апреля, 2025, 11:47 — ИА Регнум. Трех человек застрелили из ружья в деревне Липная Горка Тихвинского района Ленинградской области. Об этом 6 апреля заявила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области

По данным следствия, 57-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения в результате личного конфликта выстрелил в четырех знакомых ему мужчин, а затем укрылся в своем доме.

Одного из пострадавших госпитализировали и оказали ему необходимую помощь, остальных спасти не удалось. Нападавшего задержали сотрудники СОБР «Гранит» ГУ Росгвардии без применения оружия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957916" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Тихвинском районе мужчина застрелил троих знакомых

«Следственным отделом по городу Тихвину СУ СК России по Ленинградской области в отношении 57-летнего мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что мужчина задержан, его допрашивают, в ближайшее время суд предъявит обвинение. Также проводятся следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления.

Ранее 1 января, по данным ИА Регнум, в Московской области в новогоднюю ночь пьяный застрелил из самодельного мелкокалиберного пистолета своего приятеля, с которым отмечал праздник. Пострадавший два дня ходил с пулей в животе и умер, отказавшись от медпомощи. Подозреваемого задержали по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.