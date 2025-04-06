Москва, 6 апреля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. Поздним вечером 5 апреля на Солнце выявили вспышку предпоследнего по мощности класса M. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики.

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Согласно данным института, активность началась в 22:46 мск и продолжалась примерно полчаса, завершившись в 23:12 мск.

Все вспышки данного класса вызывают от небольших до умеренных радиопомех на дневной стороне Земли, а также могут спровоцировать солнечный радиационный шторм.

В сообщении уточняется, что специалисты также зафиксировали девять вспышек класса С. Такие энергетические выбросы говорят о повышенной активности текущего солнечного цикла.

Ранее, 30 марта, на Солнце выявили пять вспышек класса М в группе пятен 4048. Ученые зафиксировали первую вспышку продолжительностью 33 минуты в 00:38 мск. Вторую выявили в 02:00 мск. Ее продолжительность составила 38 минут. Остальные вспышки специалисты зарегистрировали в 04:48, 19:42 и в 20:07 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 11 марта в 15:04 мск в рентгеновском диапазоне ученые зарегистрировали на Солнце вспышку класса М продолжительностью три минуты.