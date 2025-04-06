Питтсбург, США, 6 апреля, 2025, 11:29 — ИА Регнум. Российский форвард клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поздравил соотечественника, нападающего, капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с повторением рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Валерий Шарифулин/ТАСС

«894, великий», — написал Малкин в соцсетях. Нападающий «Питтсбурга» также опубликовал совместное архивное фото, где он запечатлен с Овечкиным.

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Как сообщало ИА Регнум, накануне 39-летний российский нападающий «Вашингтона» оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блекхоукс», что позволило ему повторить снайперский рекорд Гретцки (894 шайбы). После матча Овечкин поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет, а также рассказал, что не хотел бы забить свой рекордный гол в НХЛ в пустые ворота.

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк позднее прокомментировал повторение Овечкиным рекорда легендарного канадца в НХЛ. Он отметил, что у российского хоккеиста есть чувство гола.

Американский журналист Блейк Шустер 5 апреля заявил, что Гретцки выглядел подавленным, когда на его глазах Овечкин повторил установленный им в 1986 году снайперский рекорд в НХЛ. По словам журналиста, в последние нескольких лет считалось, что никто не сможет побить рекорды канадца.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее в этот же день заявил, что в Кремле Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его спортивными успехами.