Иркутск, 6 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о покушении на убийство восьмилетней девочки в Иркутске. Об этом 6 апреля заявили в пресс-службе СК РФ.

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В ведомстве сообщили, что 3 апреля в микрорайоне Юбилейный в Иркутске 35-летний мужчина в подъезде многоквартирного дома напал на школьницу. Девочка сопротивлялась и стучала в двери квартир. Это спугнуло мужчину, в результате чего он выбежал из подъезда и ждал школьницу на улице.

Девочка сразу после нападения позвонила родителям. Злоумышленника задержал отец школьницы вместе с правоохранителями. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего.

«Председатель СК России затребовал доклад о расследовании обстоятельств покушения на убийство школьницы в Иркутской области», — говорится в сообщении ведомства.

Поручение предоставить доклад о ходе расследования получил руководитель регионального управления СК Анатолий Ситников.

Ранее, 5 апреля, сообщалось о расследовании в Ульяновской области. Там были задержаны двое местных жителей, которых подозревают в убийстве 14-летней девочки. Тело девочки нашли в подвале частного жилого дома 4 апреля с признаками насильственной смерти. Фигурантов доставили в следственные органы. Расследование продолжается.