Москва, 6 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. В России цены на стройматериалы могут вырасти до 40% в 2026 году. Об этом заявил ведущий инженер-технолог завода «Поревит» Павел Кокарев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Вероятно, в конце 2025 года произойдет снижение ключевой ставки, а отсюда случится взрывной рост строительства и цен на стройматериалы в 2026 году, который может составить не менее 30–40% к текущим ценам», — рассказал он в беседе с ТАСС 5 апреля.

Отмечается, что спрос на рынке недвижимости сейчас ограничен и это ведет к снижению цен на основные строительные материалы. Так, по его словам, стоимость газобетона снизилась на 31% по сравнению с прошлым годом, а цены на силикатные блоки — на 23%. Кокарев предостерег, что при снижении ключевой ставки накопленный отложенный спрос россиян заполнит рынок и может спровоцировать дефицит каких-либо материалов.

Как передавало ИА Регнум, 3 апреля глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году ключевая ставка будет идти по нижнему порогу прогнозов и составит от 19% до 22%. При этом банк не исключает дополнительного повышения ключевой ставки.

21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых с прогнозом инфляции на год на уровне 7–8%. Отмечалось, что, несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования сдерживается, а сберегательная активность граждан находится на высоком уровне.