Санкт-Петербург, 6 апреля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудник одного из крупнейших операторов сотовой связи «пробивал» номера телефонов блогеров и звезд российского шоу-бизнеса. Молодой человек фотографировал карточки абонентов с личными данными на свой телефон. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы и миллионный штраф. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Санкт-Петербурге сотрудник офиса продаж и обслуживания одного из крупнейших российских операторов сотовой связи 20-летний Иван К. (имя изменено) на рабочем месте, используя своё служебное положение, «пробивал» контактные данные российских звезд шоу-бизнеса и блогеров. Инцидент произошел еще в феврале, однако известно об этом стало только сейчас.

«Оперативниками было установлено, что 20-летний Иван, используя свое служебное положение, получил доступ к базе данных своего работодателя. В базе молодой человек искал номера телефонов и личные данные известных государственных артистов и российских блогеров, после чего фотографировал их карточки на свой мобильный телефон», — рассказал собеседник агентства.

19 февраля молодой человек написал явку с повинной. Иван признался полицейским, что делала фотографии с личной информацией в период с 29 января по 3 февраля 2025 года. Каким образом молодой человек планировал использовать полученные сведения и для каких целей — установит следствие.

6 марта в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272.1 УК РФ («Незаконные использование, передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные»). Санкции статьи предполагают до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники начали использовать в своих схемах образы известных актеров театра и кино.