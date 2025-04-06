Варшава, 6 апреля, 2025, 11:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп совершит «историческую ошибку», если в ходе переговоров по конфликту на Украине признает российскими Крым, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Такое мнение 6 апреля высказал глава комитета по иностранным делам сейма Польши Павел Коваль.

Global Look Press/Jim LoScalzo — Pool via CNP/Consolidated News Photos

По словам Коваля, Россия после развала СССР признала Украину с ее границами, в том числе Крым и Донбасс, что является основой норм международного права.

«Международно-правовые гарантии границ в Центральной Европе также служат одними из основных гарантий сохранения мира в регионе, согласно нашему историческому опыту», — заявил он в беседе с газетой Financial Times.

Депутат сейма отметил, что имеется четкая разница между «временными» решениями по прекращению боевых действий и реализацией ожиданий России по поводу территорий. По мнению Коваля, признание новых российских границ будет пересечением «красной линии» для Польши и других центрально-европейских стран.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 17 марта написала, что киевский режима на фоне развития переговоров между Россией и США боится, что Вашингтон может поддержать вхождение других частей Украины в состав РФ, в частности, порта Одесса. По словам автора публикации, ранее действующая администрация США дала понять, что Россия в любом случае сохранит Крым. В Вашингтоне также «настоятельно предположили», что к РФ отойдет «почти вся территория», освобожденная российскими военными в ходе спецоперации, отмечалось в статье.

Издание Semafor 17 марта сообщило, что администрация Трампа может признать Крым территорией России в рамках урегулирования конфликта на Украине. В то же время отмечалось, что в Вашингтоне пока не принято конкретных решений по этому вопросу.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов 23 марта заявил, что у Запада есть все основания для признания российского статуса полуострова. Он добавил, что ни у одного приезжавшего на полуостров с 2014 года международного эксперта не возникло сомнений в правоте жителей Крыма и трактовке юридических оснований для проведения референдума по вопросу о его воссоединении с РФ.