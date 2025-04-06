* * движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ

Москва, 6 апреля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули врача-гинеколога на 7,9 млн рублей после знакомства в ЛГБТ*-приложении для женщин. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Вечером 31 марта в полицию Москвы обратилась 46-летняя Светлана Н. (имя изменено), акушер-гинеколог одной из столичных клиник. Врач сообщила оперативникам, что стала жертвой мошенников.

По словам Светланы, в начале февраля в приложении ЛГБТ*-знакомств (движение ЛГБТ признано экстремистскими и запрещено на территории РФ) для женщин она познакомилась с девушкой по имени Алина. После непродолжительной переписки на личные темы Алина рассказала Светлане, что получает хороший пассивный доход за счет сделок на бирже. Женщину заинтересовала возможность дополнительного заработка, и она попросила новую знакомую рассказать подробнее о выгодных вложениях.

Алина свела женщину со своими подельниками, которые под видом сотрудников крупной инвестиционной биржи убедили Светлану установить специальные приложения на свой телефон и рассказали, как «инвестировать» свои средства.

«В следующие недели Светлана снимала сбережения со своих банковских счетов и переводила деньги на якобы инвестиционные счета. Доверившись новым знакомым, женщина сняла со своего счета более 6 млн рублей, которые впоследствии передала курьеру мошенников. Когда сбережения Светланы закончились, женщина оформила на себя кредит и также передала деньги аферистам», — рассказал собеседник агентства.

Вскоре женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась за помощью в полицию. Общий ущерб от действий аферистов составил 7,9 млн рублей. В настоящий момент в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что портал «Госуслуги» в рамках борьбы с мошенниками будет блокировать доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты» на 72 часа в случае подозрительных действий пользователя.