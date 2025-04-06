Геническ, Херсонская область, 6 апреля, 2025, 10:53 — ИА Регнум. Создание возле Херсонской области санитарной зоны дало бы возможность как можно дальше отбросить от границ региона украинские формирования. Такое мнение 6 апреля высказал глава области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Санитарная зона стала бы мощным подспорьем для нас. Идея сама по себе очень хорошая. Однако следует исходить из реальных возможностей военных», — привело его слова «РИА Новости».

Сальдо отметил, что на самой Украине необходимо добиться запрета движений неофашистского толка и ликвидировать притеснение русского языка и русских людей. Губернатор подчеркнул, что также украинские власти должны отказаться от намерения войти в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Сальдо заявил, что о переносе столицы Херсонской области не может быть и речи. Он подчеркнул, что верит в то, что город Херсон будет освобожден от украинских формирований.

Глава региона также назвал мертвой зоной временно оккупированную киевским режимом часть Херсонской области. Сальдо добавил, что из самого Херсона поступают очень мрачные новости, так как оттуда ушла большая часть жителей.