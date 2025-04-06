Москва, 6 апреля, 2025, 10:50 — ИА Регнум. Правительство РФ в этом году направит более 11,4 млрд рублей на модернизацию приемных отделений медучреждений 21 региона России. Об этом 6 апреля сообщили на сайте кабмина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Документ о распределении средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Уточняется, что среди регионов, которые получат деньги, Республика Алтай, Дагестан, Донецкая Народная Республика, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Ставропольский край, Белгородская, Курская, Оренбургская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области.

«За счет выделяемых средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности», — сказано в сообщении.

Помимо этого, выделенные деньги пойдут на закупку в приемные отделения больниц необходимой медицинской техники.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее, 29 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в течение ближайших шести лет на строительство и ремонт медучреждений будет выделено более 1 трлн рублей. Глава государства уточнил, что особое внимание планируется уделить улучшению первичной помощи — самой востребованной части медицинской службы.

Он добавил, что модернизация первичного звена затронула каждое третье медучреждение в России. В рамках этой работы было приобретено более 140 тыс. единиц медицинского оборудования.

Глава Минздрава Михаил Мурашко 16 октября выступил с докладом о развитии инфраструктуры в сфере здравоохранения. Министр доложил президенту о реализации программы модернизации первичного звена. Он заявил, что за последние пять лет в России создано более 6 тыс. новых объектов здравоохранения, а до конца текущего года будет введено еще 600 объектов.