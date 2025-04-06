Тегеран, 6 апреля, 2025, 10:44 — ИА Регнум. Прямые переговоры Ирана с США бессмысленны. Об этом 6 апреля заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Global Look Press/Christian Ohde/imago stock&people

«Прямые переговоры со стороной, которая постоянно угрожает применить силу <…> и которая выражает противоречивые позиции через своих различных официальных лиц, не имеют смысла», — процитировало его Agence France-Presse.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 5 апреля заявил, что Тегеран намерен вести равноправный диалог с Вашингтоном и не приемлет угроз в свой адрес. Он также призвал иранский народ объединиться и сделать приоритетной задачей служение своей стране.

Как сообщало ИА Регнум, 30 марта президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану «невиданными бомбардировками» при отказе Тегерана от соглашения с Вашингтоном по ядерной программе исламской республики. Вместе с тем он указал на то, что между США и Ираном идет диалог.

Ранее, 7 марта, глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Пезешкиан 30 марта сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран никогда не уклонялся от переговоров и только нарушение обязательств со стороны США стало причиной возникновения проблем в этом вопросе.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 1 апреля заявил, что Россия считает неуместными угрозы США о применении силы против Ирана при отказе Тегерана от ядерной сделки. Дипломат добавил, что такие действия американской стороны могут осложнить обстановку и вызвать эффекты, которые в итоге потребуют в дальнейшем многократно больших усилий для нивелирования опасности возникновения еще одного очага напряженности или открытого конфликта на Ближнем Востоке.