Москва, 6 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Россия высоко ценит вклад священнослужителей в укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира. Об этом 6 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Мы высоко ценим весомый вклад священнослужителей в утверждение в обществе нравственных идеалов, в укрепление межнационального согласия и межрелигиозного мира, их призыв к милосердию и справедливости, к единению и сплоченности, к всенародной поддержке наших героев, сражающихся за правое дело», — подчеркнул глава российского государства, его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Отмечается, что 7 апреля исполнится 100 лет со дня преставления святого Патриарха Тихона, избранного после восстановления патриаршества в 1917 году предстоятелем Русской православной церкви (РПЦ), по этому случаю пройдут памятные мероприятия. В связи с этим Путин отметил, что его подвиг, неустанные труды, богатое духовное и гуманистическое наследие продолжают вдохновлять священников на подвижническое участие в жизни страны.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля уникальный блиндажный православный храм открыли российские военные в тыловом районе спецоперации, он будет круглосуточно открыт для прихожан. Отмечалось, что вместительность храма составляет до 100 человек, внутри есть купол, алтарь и остальные атрибуты стандартной церкви.

Кроме того, в февраля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на появление неоязыческих настроений среди военнослужащих в зоне боевых действий на Украине. Он также предложил организовывать семинары или курсы для священнослужителей, отправляющихся в зону проведения спецоперации.