Краснодар, 6 апреля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Несколько спортсменов футбольного клуба из Тольятти «Акрон» провели матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с температурой, вызванной болезнью. Об этом 5 апреля сообщил главный тренер клуба Заур Тедеев.

ФК «Акрон»

Отмечается, 12 спортсменов из-за высокой температуры проходили дополнительное лечение перед матчем с «Краснодаром», пятеро из них не смогли выступить на поле.

«Нас захватила эпидемия… Но такое случается… тот уровень подготовленности позволил сегодня им, несмотря на эту сложную ситуацию, сыграть — и сыграть достаточно прилично», — сообщил Тедеев в ходе пресс-конференции, видео которой опубликовано на сайте клуба.

Как передавало ИА Регнум, днем ранее футбольный клуб «Краснодар» обыграл в домашнем матче «Акрон» со счетом 1:0. Отмечается, что единственный гол на 50-й минуте забил бразильский защитник Кайо Панталеан точным ударом головой по воротам.

Сейчас футболисты из Тольятти находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками, «Краснодар» же лидирует с 52 очками.