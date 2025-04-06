Газа, Палестина, 6 апреля, 2025, 10:26 — ИА Регнум. За последние сутки свыше 40 человек погибли при ударах израильских военных по территории сектора Газа. Об этом 6 апреля сообщил телеканал Al-Jazeera.

Global Look Press/Omar Ashtawy/Keystone Press Agency

«В результате продолжающихся израильских ударов по сектору Газа за последние 24 часа погибли 46 человек», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под удары армии Израиля попали Хан-Юнис и Газа, где бомбардировки затронули жилые дома и палатки беженцев. Также в результате них десятки человек были ранены.

По информации палестинского минздрава, число погибших мирных граждан в результате ударов израильский армии с момента из возобновления превысило 1,3 тыс. человек. Также ещё более 3 тыс. человек были при этом ранены.

Как сообщало ИА Регнум, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 4 апреля начала наземную военную операцию в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа в северной части одноименного сектора. Утонялось, что такое решение было принято для «расширения зоны безопасности».

Ранее, 31 марта, ООН обвинила армию Израиля в убийстве 15 медицинских работников и спасателей в секторе Газа. Затем их похоронили в братской могиле на юге Газы, а их машины скорой помощи и автомобиль миссии ООН — засыпаны песком с помощью бульдозера. При этом тело одного из врачей было найдено со связанными руками.

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 4 апреля заявил, что он в шоке от известий об обнаружении массовых захоронений гуманитарных работников в секторе Газа. Российский дипломат подчеркнул, что с октября 2023 года в палестинском анклаве погибли не менее 408 сотрудников гуманитарных организаций.