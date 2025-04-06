Москва, 6 апреля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В Москве из-за снегопада и гололеда приостановили прокат электросамокатов и велосипедов. Об этом 6 апреля сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

Илья Лазарев/ТАСС

«Операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — сказано в сообщении.

Уточняется, что аренда возобновится после улучшения погодных условий.

В ведомстве порекомендовали владельцам личных самокатов и велосипедов не использовать их в ближайшие дни и пересесть на общественный транспорт.

Старт сезона проката электросамокатов и велосипедов в Москве дали 15 марта. Но 17 числа операторы аренды приостановили свою работу из-за непогоды. Тогда же столичный дептранс порекомендовал владельцам личных самокатов и велосипедов пока воздержаться от поездок на этих видах транспорта. 20 марта электросамокаты и велосипеды снова стали доступны для аренды в Москве.