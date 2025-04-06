Вашингтон, 6 апреля, 2025, 10:14 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США ждут трудные времена. Об этом он 5 апреля написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency Дональд Трамп

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — заявил президент США.

Трамп добавил, что Китай при этом пострадал от введения пошлин намного больше, чем Соединенные Штаты.

2 апреля американский лидер опубликовал список стран, с которых США намерены взимать взаимные пошлины. Глава Белого дома назвал такое решение наступлением экономической независимости для своей страны.

Самые высокие пошлины вводятся для товаров из Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%) и Китайского Тайбэя (Тайваня — 32%), а на товары с Украины — в размере 10%.

Власти Китая 2 апреля призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение был принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

В ответ на это Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели ответные пошлины на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.