Москва, 6 апреля, 2025, 10:12 — ИА Регнум. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, которые сформировали пенсионные накопления и имеют минимальный страховой стаж в 15 лет, могут получить срочную пенсионную выплату. Об этом 6 апреля рассказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам Никитина, срочная пенсионная выплата является важным инструментом для финансовой поддержки россиян, который дает возможность получать пенсионные накопления ежемесячно как минимум 10 лет, или 120 месяцев.

«Эта возможность особенно актуальна для людей в сложных жизненных ситуациях. На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — процитировало его слова «РИА Новости».

Депутат Мособлдумы уточнил, что такую выплату могут получить россияне, сформировавшие пенсионные накопления с помощью дополнительных страховых взносов, средств государственного софинансирования, взносов работодателя или маткапитала. При этом ее размер рассчитывают исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты.

Никитин добавил, что для оформления этой выплаты необходимо обращаться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд.

«Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал, что с 2026 года в РФ вступит в силу двухэтапная индексация страховых пенсий. По его словам, первая индексация будет осуществляться в феврале следующего года исходя из уровня инфляции прошлого года, а вторая — с учетом поступлений в Социальный фонд.

Позднее, 4 апреля, из данных Социального фонда стало известно, что в России сейчас насчитывается более 41 млн пенсионеров. Уточнялось, что из них 33,3 млн человек получают пенсии по старости.