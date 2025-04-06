Москва, 6 апреля, 2025, 10:00 — ИА Регнум. Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ разработали опытный образец источника электронов, которые являются основным узлом систем лучевой терапии для лечения онкологии, для импортных аппаратов. Об этом 5 апреля сообщили в университете.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В институте уточнили, что сейчас в российской медицине используют импортные системы лучевой терапии. В 2022 году один из ведущих поставщиков этого оборудования в Россию, британско-шведская компания Elekta приостановила поставки деталей для своей продукции. В связи с этим работоспособность терапевтических комплексов оказалась под угрозой, притом что источники электронов, которые являются критически важной для работы системы деталью, необходимо менять минимум раз в два года.

В 2023 году правительство РФ разрешило ставить неоригинальные комплектующие в иностранное медицинское оборудование. Тогда МИФИ занялся разработкой источников электронов, которые можно было бы изготавливать на российских предприятиях.

«Мы старались сделать конструкцию источника максимально технологичной, чтобы его производство было возможно на максимально широком круге российских предприятий», — рассказал ТАСС руководитель команды Андрей Батов.

Сейчас ученые создали опытный образец узла. Теперь команда начнет разработку предсерийного прототипа. Предполагается, что выпускать устройства будут на одном из заводов Белгородской области.

В МИФИ отметили, что для изготовления источника не нужны будут зарубежные детали. Производство первой серии планируют начать до конца 2025 года.

Ранее, в феврале этого года, «Ростех» и Российский научный центр (РНЦ) хирургии им. Б. В. Петровского подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет проходить совместная разработка медицинских изделий.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2022 года стало известно, что холдинг «Швабе» (входит в состав государственной корпорации «Ростех») вместе с Фондом научно-технологического развития Югры начал проектирование и строительство уникального Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте.

Центр должен стать первым и ключевым объектом инновационного наукограда «Юнити Парк», который будет вести исследования в области замещения утраченных органов и опыты по выращиванию живых тканей.