Суджанский район, Курская область, 6 апреля, 2025, 09:58 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства боевиками украинских формирований мирного жителя хутора Дмитрюков Суджанского района в приграничных районах Курской области. Об этом 6 апреля рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Как отметила Петренко, во время осмотра хутора Дмитрюков в одном из домов было найдено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти.

«По данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — процитировал ее слова Telegram-канал ведомства.

Официальный представитель СК уточнила, что собранная информация говорит о том, что это преступление совершили боевики украинских формирований. В данный момент ведутся действия по опознанию погибшего и допрашиваются свидетели, также назначены необходимые судебные экспертизы.

«В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», — добавила она.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля Петренко сообщила, что боевики ВСУ жестоко избивали мирного жителя курского приграничья за незнание им украинского языка. СК РФ возбудил по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Кроме того, СК России расследует обстоятельства убийства украинскими формированиями четырех жителей деревни Рубанщина в Курской области. В ходе осмотра дама, где нашли тела, выяснилось, что по нему вели артиллерийский огонь.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что в России сейчас возбуждено свыше 6 тыс. уголовных дел о применении украинскими войсками и их иностранными наемниками запрещенных средств и методов ведения войны. По его словам, в отношении 1,2 тыс. человек сейчас ведется расследование, в числе фигурантов есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного украинского руководства.