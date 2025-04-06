Мьянма, 6 апреля, 2025, 10:38 — ИА Регнум. Российские спасатели в Мьянме, где 28 марта произошло крупное землетрясение, обследовали 63 здания в поисках людей. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ирина Вельматова/ТАСС

В общей сложности они обследовали более 110 тыс. квадратных метров территории, из которых за последние сутки — 11 тыс. квадратных метров в восьми разрушенных объектах. Российские специалисты проверили в поисках людей завалы 63 зданий.

Отмечается, что к российским специалистам обратились с 29 марта 197 пострадавших. В аэромобильный госпиталь продолжают поступать люди, получившие в результате землетрясения переломы.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957896" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Мьянме спасатели МЧС России в поисках людей обследовали более 110 тыс. квадратных метров

Как рассказал руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов, спасатели работают круглые сутки.

«Работа осложняется тем, что продолжаются афтершоки. В ночное время мы подсвечиваем всю работу специальными световыми башнями. Подсвечиваем работу спасателей, экологических расчетов. Продолжаем участвовать и проводить работу на самых сложных участках. Каждый день мы обследуем не менее 10 участков», — рассказалВоронцов.

Как сообщало ИА Регнум, в результате землетрясения в Мьянме магнитудой 7,7–7,9 погибли 3455 человек. Еще 4840 человек пострадали и 214 до сих пор числится пропавшими без вести. Эпицентр землетрясения находился в городе Мандалае. Там 29 марта МЧС России развернули штаб помощи.

Утром 6 апреля в Мьянму прибыли два самолета МЧС России, доставив 68 тонн гуманитарной помощи.