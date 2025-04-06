Москва, 6 апреля, 2025, 09:45 — ИА Регнум. Технический директор подрядной организации «Интертехника» Алексей Морохов признал свою вину по уголовному делу о хищении более 32 млн рублей при поставках бракованных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Это 6 апреля следует из материалов дела.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Еще одним фигурантом дела и соучредителем ООО «Интертехника» является Алексеем Леденев, который в сезоне 2010 года стал победителем шоу «Танцы со звездами» в паре с российской артисткой Анастасией Стоцкой.

«Алексей Морохов выразил желание сотрудничать со следствием, с ним заключено досудебное соглашение», — процитировал выдержку и материалов дела ТАСС.

Уточняется, что во время очной ставки с Леденевым Морохов указал на своего партнера по бизнесу как на соучастника преступления.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля Октябрьский районный суд города Иваново отправил под домашний арест Леденева по делу о крупном хищении у «Калашникова». Экс-участника шоу «Танцы со звездами» обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В конце ноября 2024 года суд в Иваново арестовал Морохова по уголовному делу о хищении при поставках бракованных деталей концерну «Калашников». Технического директора «Интертехники» обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, с октября 2023 года по ноябрь 2024-го представители названной компании купили в Китае бракованные детали стоимостью ниже установленных в договорах подряда. Из-за этого поставка более чем трети деталей была произведена в нарушение условий не менее двух договоров. Ущерб от действий «Интертехники» оценивается в более чем 32 млн рублей.