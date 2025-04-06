Мьянма, 6 апреля, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Два самолета МЧС России доставили 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму, где в конце марта произошло мощное землетрясение. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Ирина Вельматова/ТАСС

«Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза», — сообщили в МЧС.

В составе груза — продовольствие, предметы первой необходимости, свыше 30 генераторов и 150 палаток.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957894" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Два борта МЧС России доставили гумпомощь населению Мьянмы

МЧС осуществляет гуманитарную операцию по указанию президента России Владимира Путина и по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова.

Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 7,7–7,9 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр был расположен вблизи Мандалая — второго по величине после столицы города в Мьянме. За землетрясением последовало второе — магнитудой 6,4.

В результате погибли 3455 человек, травмы различной степени тяжести получили 4,8 тыс., еще 214 человек числятся пропавшими без вести. С 29 марта в Мандалае работают российские специалисты. Они разбирают завалы, раненым оказывают помощь.