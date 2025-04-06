Два самолета МЧС России доставили 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму
Мьянма, 6 апреля, 2025, 09:43 — ИА Регнум. Два самолета МЧС России доставили 68 тонн гуманитарной помощи в Мьянму, где в конце марта произошло мощное землетрясение. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Два борта Ил-76 российского чрезвычайного ведомства доставили порядка 68 тонн гуманитарного груза», — сообщили в МЧС.
В составе груза — продовольствие, предметы первой необходимости, свыше 30 генераторов и 150 палаток.
МЧС осуществляет гуманитарную операцию по указанию президента России Владимира Путина и по поручению министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова.
Как сообщало ИА Регнум, землетрясение магнитудой 7,7–7,9 произошло в Мьянме 28 марта. Эпицентр был расположен вблизи Мандалая — второго по величине после столицы города в Мьянме. За землетрясением последовало второе — магнитудой 6,4.
В результате погибли 3455 человек, травмы различной степени тяжести получили 4,8 тыс., еще 214 человек числятся пропавшими без вести. С 29 марта в Мандалае работают российские специалисты. Они разбирают завалы, раненым оказывают помощь.