Москва, 6 апреля, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Россиянам в возрасте до 25 лет стали в четыре раза реже одобрять кредиты в банках. Об этом 6 апреля рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уточняется, что доля одобренных заявок в возрастной категории до 25 лет упала до 14,6% в феврале 2025 года, при этом средний показатель по стране равен 21,3%.

«За год показатель сократился сразу на 8 п. п. — это довольно существенное падение», — заявили «Известям» в НБКИ.

Там отметили, что кредитный рейтинг молодых россиян тоже снизился — в Объединенном кредитном бюро (ОКБ) зафиксировали падение на 7% за прошлый год. Всего объем выдач наличных кредитов этой категории заемщиков уменьшился более чем в четыре раза: с 36,5 млрд рублей до 8 млрд рублей. В это же время для представителей остальных возрастных категорий этот показатель снизился всего в два раза.

В материале уточнили, что клиентов до 25 лет кредитные организации считают особенно рискованными, потому что часто у них нет стабильной зарплаты и им сложнее рассчитать долговую нагрузку, учитывая высокие ставки.

Ранее, 5 апреля, «Известия» написали, что ужесточение политики Банка России привело к снижению уровня одобрения практически всех видов потребительских кредитов в стране. Уточняется, что на долю отказов влияет кредитный рейтинг заемщиков. Так, людям с рейтингом от 1 до 250 баллов отказывают в более чем 96% запросов, а для лиц с рейтингом выше 750 баллов он составляет 31,3%.

1 апреля директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов рассказал, что среднестатистическим должником по кредитам в России является женатый мужчина в возрасте от 30 до 45 лет, не имеющий жилья, автомобиля и постоянного дохода.