Москва, 6 апреля, 2025, 09:30 — ИА Регнум. Уникальный блиндажный православный храм открыли российские военные в тыловом районе СВО. Об этом 6 апреля сообщили в Минобороны России.

Telegram/Минобороны России

Храм построили в глубоком блиндаже. Строительство провели военные соединения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр». У храма есть внутренний купол, алтарь и остальные атрибуты настоящей церкви. Вместительность храма составляет до 100 человек.

Блиндажный храм будет открыл для прихожан круглосуточно.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3957891" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Уникальный блиндажный православный храм открыли военнослужащие группировки войск «Центр» в тыловом районе СВО

«У нас на территории нашей дислокации открылся такой замечательный храм, где мы можем до выполнения боевой задачи или после выполнения боевой задачи прийти поставить свечку, раскрыть свою душу. Очень нужно, очень хорошо, что есть такой храм. Наши ребята, наши боевые товарищи могут приходить сюда. Знаете, когда выполняется боевая задача, сидя в окопе на самой передовой ни о чем другом и не думается, кроме того, чтобы помолиться за себя и за своих боевых товарищей», — рассказал заместитель командира роты Давид Геворкян.