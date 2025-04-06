Сидней, Австралия, 6 апреля, 2025, 09:05 — ИА Регнум. Австралийский боксер Тим Цзю завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг в бою с американцем Джозефом Спенсером. Об этом 6 апреля сообщил портал о боксе Allboxing. ru.

AP/TASS/Steve Marcus Тим Цзю

Уточняется, что боец одержал досрочную победу техническим нокаутом в четвертом раунде.

30-летний Цзю — сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Это была его первая победа после двух поражений подряд. Всего на счету Цзю 25 побед (18 нокаутом) и два поражения.

«Я счастлив. На самом деле давление чувствовалось. Я не мог проиграть третий раз подряд. Но надеюсь, я доказал, что даже если ты упал, ты все равно может вернуться победителем», — сказал он после выступления.

20 октября Цзю проиграл нокаутом россиянину Бахраму Муртазалиеву в поединке, на кону в котором стоял титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в категории до 69,9 кг. В третьем раунде поединка Муртазалиев отправил своего оппонента в нокдаун, Цзю-младший смог встать и продолжить бой, однако спустя несколько секунд угол австралийца выбросил полотенце ввиду явного преимущества россиянина.

31 марта Цзю потерпел первое в карьере поражение. Во время поединка с 26-летним американцем Себастьяном Фундорой Цзю не сумел во второй раз защитить титул по версии WBO в весе до 69,9 кг и взять вакантный титул Всемирного боксерского совета (WBC) в этой же весовой категории.