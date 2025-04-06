Воронеж, 6 апреля, 2025, 09:07 — ИА Регнум. В ночь на воскресенье, 6 апреля, в небе над Воронежской областью российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) было ликвидировано несколько дронов украинских формирований. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Минувшей ночью в небе у границы Воронежской области дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гусева, в результате падении обломков одного из беспилотников противника пострадал мирный житель, которому оказали необходимую медпомощь. Также получили незначительные повреждения два строения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в регионе ночью отразили атаку украинских БПЛА. Он добавил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Позднее в Минобороны РФ рассказали, что в ночь на 6 апреля средства ПВО армии России нейтрализовали 11 украинских БПЛА. Восемь дронов из этого числа сбили в небе над Ростовской областью, два над Курской и еще один — над Белгородской.