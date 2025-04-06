Торонто, Канада, 6 апреля, 2025, 09:00 — ИА Регнум. Форвард клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с командой «Коламбус Блю Джекетс».

Матч проходил на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто и закончился разгромом гостей со счетом 5:0.

Американский хоккеист записал в свой актив 30-й гол в сезоне, что стало для него девятым сезоном подряд с 30 и более заброшенными шайбами. До этого в XXI веке такое или большее количество сезонов с 30 и более голами на счету только у российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с командой «Чикаго Блекхоукс» и повторил снайперский рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы) по этому показателю. «Вашингтон» переиграл «Чикаго» на домашнем льду со счетом 5:3.

После матча российский нападающий «Кэпиталз» поблагодарил своих поклонников в России и передал им привет. Он также заявил что не хотел бы забить свой рекордный гол в регулярных чемпионатах НХЛ в пустые ворота.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее в этот же день заявил, что в Кремле Овечкина считают выдающимся российским хоккеистом и следят за его успехами. Американский журналист Блейк Шустер рассказал, что Гретцки, установивший в 1986 году абсолютный рекорд по числу забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ выглядел подавленным, когда на его глазах Овечкин повторил этот результат.