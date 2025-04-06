Абакан, 6 апреля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ураганного ветра в Хакасии увеличилось до 32, среди них есть один ребенок. Об этом 6 апреля сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Николай Бурматов/ТАСС

«Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении», — уточнили в ведомстве.

В минздраве добавили, что все пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Все медучреждения Хакасии приведены в режим повышенной готовности.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе не фиксировались проблемы с оказанием помощи. Ситуацию держит на контроле региональный минздрав.

Ранее в Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного шторма и ухудшения пожарной обстановки. Уже зарегистрированы около 43 случаев возгорания. Особенно осложненная ситуация сейчас в поселках Калинино и Сапогово, Новоенисейке, а также в Очурском сельсовете. Кроме того, в некоторых муниципалитетах нарушено электроснабжение, а в Абакане, Черногорске и Усть-Абаканском районе частично повреждены крыши домов, соцобъектов, а также автомобили.

5 апреля шквалистый ветер обрушился на регионы Сибири. Так, в Алтайском крае и Кузбассе сильный ветер повредил электросети. В регионах действует особый режим работы.

В это же время скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей осталась без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, которая упала с балкона из-за урагана.

Всего в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.

6 апреля в Иркутской области из-за сильного ветра, скорость которого достигала 34 м/с, без электричества остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Уточняется, что энергоснабжение отключили превентивно.