Москва, 6 апреля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. В регионах Центрального федерального округа РФ ожидается выпадение снега, в результате чего там образуется временный снежный покров с сугробами высотой 15–20 см. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Уточняется, что 6 и 7 апреля в ЦФО погода сохранит неустойчивый характер и под влиянием волнового циклона, центр которого будет перемещаться по юго-востоку округа на север Поволжья, в больше части регионов ожидается выпадение снега и мокрого снега.

«В округе местами ожидаются налипание мокрого снега, гололед, ветер с порывами до 17 м/с, в ряде центральных областей (Рязанской Тульской, Калужской, на юге Московской) установление временного снежного покрова высотой до 15–20 см, на дорогах гололедица, температура продолжит понижаться», — говорится в Telegram-канале Гидрометцентра.

По данным синоптиков, 6 апреля на большей части ЦФО ночная температура воздуха составит от -6 до +1 градуса, в дневное время — от -2 до +5 градусов. В понедельник, 7 апреля, ожидается понижение температуры воздуха на 2–3 градуса.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на 6 апреля в Подмосковье выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. Синоптик уточнил, что снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях. При этом южнее они переходят в дожди.

МЧС России 5 апреля предупредило, что, по прогнозам синоптиков, в период с 2:00 ночи 6 апреля до 9:00 утра 7 апреля в Москве ожидается сильная метель. Также возможно установление временного снежного покрова, добавили в ведомстве.