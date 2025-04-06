Литва, 6 апреля, 2025, 08:33 — ИА Регнум. Советский и литовский журналист, писатель, телеведущий и актер, переводчик Альгимантас Чекуолис скончался 4 апреля в возрасте 93 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Delfi Литва.

news. tts. lt Альгимантас Чекуолис

Уточняется, что последние годы жизни деятель искусства провел в доме престарелых в Тракае.

Чекуолис родился в 1931 году. В 1953-м он окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве. В 1968 году его пригласили на работу в агентство печати «Новости».

Он знал восемь языков и работал переводчиком в представительстве рыбной промышленности ССР на Кубе, а также журналистом за границей: в Канаде, Португалии и Испании.

С 1986 по 1992 год Чекуолис был главным редактором еженедельной газеты «Родной край». В начале 1990-х стал преподавателем на факультете коммуникации Вильнюсского университета.

Как актер снялся в черной комедии «Получен вызов» в 2016 году.