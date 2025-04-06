Москва, 6 апреля, 2025, 08:30 — ИА Регнум. На внутренней стороне 38-го км Московской кольцевой автодороги (МКАД) на юго-западе столицы произошло столкновение сразу четырех автомобилей. Об этом 6 апреля сообщил московский департамент транспорта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На внутренней стороне 38-го км МКАД произошло ДТП с участием четырех автомобилей», — говорится в Telegram-канале дептранса.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники городских оперативных служб, ведется уточнение обстоятельств ДТП и данных о пострадавших. Движение транспорта в районе аварии затруднено на расстоянии 2,7 км, в связи с чем автомобилистам рекомендовали сохранять внимание и выбирать пути объезда.

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля на внешней стороне МКАД в результате ДТП с участием нескольких автомобилей образовалась пробка длиной 7 км. На тот момент движение транспорта по трем из пяти полос было перекрыто.