Харьков, Украина, 6 апреля, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили на липцовское направление Харьковской области подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады, набранной из 18-24-летних украинцев. Об этом 6 апреля ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Собеседник издания рассказал, что на данном направлении российские разведчики обнаружили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. После чего артиллеристы уничтожили технику.

«Активизация противника может быть связана с переброской подразделений 92-й бригады ВСУ, комплектование которых осуществлялось за счет 18-24-летних украинцев», — уточнил источник.

Он добавил, что российские бойцы ранее ликвидировали опытных военных этого формирования.

11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. 24 марта глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что программу набора на контрактную службу украинских мужчин в возрасте от 18 до 24 лет планируется расширить.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются не чем иным, как утилизацией населения Украины. Киев очень зависит от человеческого ресурса, который уже исчерпан, и сейчас бригады ВСУ укомплектованы только наполовину, отметил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, указал глава российского государства.