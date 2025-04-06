Лондон, 6 апреля, 2025, 08:36 — ИА Регнум. Жителям Великобритании стоит подготовить набор по выживанию на 72 часа на фоне якобы существующей «угрозы нападения» России и перебоев с электроснабжением. Об этом 6 апреля сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на экспертов по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

Утверждается, что эксперты дали такой совет из-за обеспокоенности о том, что Россия якобы может повредить энергетический трубопровод. Авторы публикации напомнили, что Британия пытается достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов, в результате чего в стране было закрыто множество угольных электростанций и она теперь зависит от поставок газа и электричества. При этом около 40% газа Британия получает от Норвегии через газопровод «Лангелед».

«На фоне того, что Великобритания была близка к отключению электроэнергии прошлой зимой и ее спасли только за счет резервов на случай чрезвычайных ситуаций и электроэнергии, импортированной… из Дании, эксперты по безопасности поспорили о том, что британцы должны взять пример с Евросоюза, который посоветовал гражданам завести набор для выживания на три дня», — говорится в материале.

Авторы статьи уточнили, что в этот набор должны входить вода, лекарства, фонарь, документы, швейцарский нож, радио на батарее и пищевые продукты с длительным сроком хранения.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта лидеры стран Евросоюза поддержали инициативу председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении 800 млрд евро на усиление военного потенциала. Эти средства планируется привлечь в течение пяти лет за счет заемных средств.

Позднее, 22 марта, власти Германии внесли поправки в конституцию об отмене потолка госдолга страны. Это было сделано с целью увеличения затрат на оборону и на наращивание объемов военной помощи киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин 27 марта вновь назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намерена воевать с НАТО. Глава государства уточнил, что расходы США на оборону более чем в десять раз превышают расходы России.