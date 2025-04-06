Варшава, 6 апреля, 2025, 08:05 — ИА Регнум. Оперативное командование родов армии Польши подняло в небо авиацию республики и союзных стран из-за якобы активности российских военных на Украине.

Global Look Press/Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

«В связи с интенсивной деятельностью дальней авиации Российской Федерации… в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников», — говорится на странице командования польской армии в соцсети Х (ранее Twitter).

Уточняется, что оперативный командующий отдал приказ задействовать все имеющиеся в его распоряжении силы и средства. Помимо этого, в воздух подняли дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в повышенную готовность.

По утверждению командования ВС Польши, эти меры предприняты для обеспечения безопасности на территориях, граничащих с «уязвимыми районами» страны.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта истребители НАТО подняли в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20М, двигавшегося со стороны Калининградской области. Самолеты альянса сопровождали российский борт несколько километров восточнее острова Рюген, после чего тот развернулся в обратном направлении.

Ранее, 11 февраля, Польша также подняла в воздух военную авиацию из-за «активности России». До этого польские военные поднимали в воздух дежурные пары истребителей в связи с наблюдающейся «активностью» России 1 февраля и 15 января.