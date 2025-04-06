Возможный план по отправке «миротворцев» на Украину обсудили в Киеве, известил 5 апреля сайт британского министерства обороны. Уточняется, что переговоры с участием представителей генштабов Украины и Франции провёл начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин. Говорили о структуре, численности и составе потенциальных сил по «обеспечению безопасности» на Украине. Точные детали и имена всех участников встречи не раскрываются. Таким известием ознаменован новый, 1137-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Европейские миротворцы, которых Макарон собрался отправлять на Украину

«Великобритания решительно поддерживает Украину, поэтому мы выступаем за справедливый и прочный мир», — приводит минобороны Великобритании цитату Радакина. С его слов, Британия, Франция и Украина решают, как использовать «внушительный потенциал украинской армии и поставить ее в максимально выгодное положение».

С инициативой отправки военного контингента на Украину выступил Эммануэль Макрон на фоне начавшихся российско-американских переговорах о мире на Украине. Президент Франции заявлял: «В военных сценариях речь идёт о Киеве, Львове и Одессе». Именно там союзники могут расположить своих «миротворцев». Позднее он добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

О том, что западные страны переходят к обсуждению «операционных деталей» отправки войск на Украину, заявлял 15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Между тем ещё в начале января 2025 года посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник предупреждал, что любой контингент, прибывший на украинскую территорию без согласия и разрешения на то со стороны России, станет законной целью для ВС РФ.

Ввод воинских контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта еще на один шаг, отмечал неоднократно президент России Владимир Путин. По его словам, все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

Непосредственно в зоне СВО киевский режим кратно нарастил количество односторонних атак. Это сделано вопреки всем заявлениям и взятым на себя Зеленским обязательствам перед американской стороной о прекращении на 30 дней ударов по российским энергетическим объектам. Как сообщили в Минобороны, Киев наносит удары по энергетической инфраструктуре как с применением БПЛА, так и артиллерийскими боеприпасами.

Тем временем российская армия громит противника по всем направлениям. А в Краснояружском районе Белгородской области бойцы группировки войск «Север» уничтожили 5 апреля большую часть личного состава элитного подразделения. Как сообщает Telegram-канал группировки, 2-й батальон 225-го отдельного штурмового полка укомплектовали преимущественно кадровыми боевиками Вооружённых сил Украины (ВСУ), проходившими обучение за рубежом и переведёнными в полк из других формирований украинской армии.

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