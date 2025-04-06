Москва, 6 апреля, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ потребовало взыскать с компании «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 11,5 млн рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражного суда Москвы, куда обратилось оборонное ведомство с иском.

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Согласно данным карточки дела, министерство подало иск 27 марта. При этом основания обращения не указываются. Всего истец требует взыскать с бюро 11 501 085 рублей. Суд назначил заседание на 13 мая, следует из картотеки.

«Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» — предприятие, которое специализируется на проектировании военных кораблей, катеров и судов на воздушной подушке. Среди разработок — малые ракетные корабли, десантные суда и катера для ВМФ России.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Минобороны РФ направило в арбитражный суд Москвы иск о взыскании более 390 млн рублей с Кизлярского электромеханического завода, выпускающего самолеты малой авиации и системы для борьбы с дронами. Данные по основаниям исковых требований пока не озвучивались. Завод, помимо самолетов и систем противодействия беспилотникам, также производит вертолеты и другие изделия для летательных аппаратов. В 2023 году на предприятии создали дистанционно управляемый боевой модуль для борьбы с беспилотниками. Опытный образец разместили на бронеавтомобиле «Тайфун-ВДВ».

До этого, в феврале, оборонное ведомство подало в суд на разработчика снарядов АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева» (НИМИ). Предмет спора, а также исковые требования не указаны.