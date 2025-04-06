Москва, 6 апреля, 2025, 07:55 — ИА Регнум. В ночь на воскресенье, 6 апреля, в Московской области выпало до 15 мм осадков, а в Москве — 3 мм. Об этом 6 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Иван Шилов ИА Регнум Москва, снег

«Циклон «Зион» в ночь принес в Москву настоящую зиму! За ночь в столице выпало 3 мм осадков, по югу области: в Наро-Фоминске — 7 мм, Коломне — 9 мм, Серпухове — 10 мм, Михнево — 15 мм, или 43% от месячной нормы», — написал он в Telegram-канале.

Синоптик уточнил, что в центральных регионах России наибольшее количество осадков (15 мм) было зафиксировано в Калуге. По словам Тишковца, снегопады движутся в направлении с запада на восток и наблюдаются в Смоленской, Калужской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а в более южных регионах переходят в дожди.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 5 апреля заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков рассказал, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого резкого ухудшения погодных условий. По его словам, сотрудники коммунальные службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

Ранее в этот же день МЧС РФ предупредило, что, по прогнозам синоптиков, в период с 2:00 ночи 6 апреля до 9:00 утра 7 апреля в Москве ожидается сильная метель. В ведомстве также предупредили о возможном установлении временного снежного покрова.