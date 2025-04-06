Германия, 6 апреля, 2025, 07:46 — ИА Регнум. В Германии группа школьников во время экскурсии в концентрационном лагере Берген-Бельзен выкрикивала ксенофобские лозунги возле мемориала, посвященного узникам лагеря. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

Памятный мемориал на территории бывшего нацистского концентрационного лагеря Берген-Бельзен

Отмечается, что инцидент произошёл еще прошлым летом. Школьники начали исполнять переработанную версию хита Джиджи Д’Агостино L’amour toujours, которая популярна среди сторонников радикальных правых движений. Учащиеся также начали выкрикивать лозунг «Германия для немцев — иностранцы вон!», говорится в материале.

По данным WDR, преподаватели не предприняли никаких мер, чтобы пресечь поведение подростков. Позже директор гимназии, в которой обучаются школьники, принял в их отношении дисциплинарные наказания и обратился в полицию.

Берген-Бельзен — нацистский концентрационный лагерь в Нижней Саксонии. Был создан нацистами в 1940 году как лагерь для военнопленных, позже стал местом содержания евреев, цыган и политзаключённых. В апреле 1945 года освобождён британскими войсками. Всего, по оценкам историков, в лагере погибли около 70 000 человек. Среди погибших автор знаменитого дневника Анна Франк.

Как передавало ИА Регнум, 5 января неизвестные злоумышленники подкинули свиную голову к дому Прагера в городе Апольда на востоке Германии. В здании, у которого была оставлена свиная голова, ранее располагалась контора еврейского торговца Бернхарда Прагера, вся семья которого была убита германскими нацистами во время Холокоста.

В апреле 2024 года власти Германии уведомили посольство РФ, что считают нежелательным участие официальных лиц России в памятных мероприятиях, посвящённых годовщине освобождения узников нацистских концлагерей, большинство из которых были освобождены Красной армией.