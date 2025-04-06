Дубай, ОАЭ, 6 апреля, 2025, 07:36 — ИА Регнум. Полиция Дубая в ОАЭ ведет расследование ЧП с воздушным шаром, на котором находились туристы из России. Установлено, что погибших в результате жесткой посадки шара нет.

Воздушный шар

«Некоторые сообщения об инциденте в СМИ являются ложными и вводящими в заблуждение», — пояснили в полиции «РИА Новости».

Три человека получили легкие и средней степени тяжести травмы. В воздушном шаре во время полёта находились туристы из трех стран. По предварительной информации, инцидент произошел из-за ухудшения погоды.

Как сообщало ИА Регнум, в ОАЭ 23 марта упал воздушный шар с российскими туристами. Утверждалось, что в результате ЧП есть погибшие.

Организатор экскурсий на воздушном шаре Rayna Tours опроверг факт трагедии. В компании настаивали, что никакой аварии не было, а была всего лишь жёсткая посадка, которая является частью мероприятия, но из-за изменений ветра произошла грубее, чем обычно.

1 апреля произошел другой инцидент с российскими туристами на Пхукете — во время стоянки загорелся и взорвался катер. Один россиянин получил ожоги, остальные 30 пассажиров катера на тот момент находились в воде.

27 марта шестеро россиян, в том числе двое детей, погибли в результате трагедии с экскурсионным батискафом «Синдбад», который затонул в египетской Хургаде.