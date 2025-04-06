Оттава, 6 апреля, 2025, 07:19 — ИА Регнум. Полицейские Оттавы задержали мужчину, который ранее забаррикадировался в восточном блоке парламента Канады. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети Х.

(сс) Michael Полиция Канады

В полиции заверили, что всё закончилось «без происшествий». Мужчина находится под стражей.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в здании парламента Канады в Оттаве 5 апреля забаррикадировался неизвестный человек. Из-за инцидента было эвакуировано восточное крыло здания парламента. Данных о пострадавших не поступало. Мотивы и требования мужчины неизвестны.

8 января полиция Капитолия США задержала мужчину, пытавшегося пронести мачете и несколько ножей через пункт досмотра в центре для посетителей при здании конгресса. Тогда на фоне инцидента вход в левое крыло здания конгресса закрыли для посетителей.