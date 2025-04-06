Москва, 6 апреля, 2025, 07:10 — ИА Регнум. За минувшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС России были уничтожены 11 украинских беспилотников. Об этом утром 6 апреля проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российская ПВО

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что восемь беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, два БПЛА — над Курской, а также один — над Белгородской областью.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 апреля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах региона. Он отметил, что пострадавших в результате атаки, предварительно, нет. Оперативные службы начали проверку данных о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова-на-Дону.

Власти Курской и Белгородской областей не сообщали о пострадавших и разрушениях на земле в результате ночной атаки БПЛА.

В ночь на 5 апреля средства ПВО перехватили и уничтожили 49 украинских БПЛА. При этом 16 дронов сбили над Воронежской областью, 14 — над Белгородской областью, по шесть — над Курской и Самарской областями, три беспилотника уничтожили над Мордовией и по одному — над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.