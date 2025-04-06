Иркутск, 6 апреля, 2025, 07:07 — ИА Регнум. Шестеро взрослых и один ребенок пострадали из-за сильного ветра в Иркутской области. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«О медпомощи. За прошедшие сутки в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребёнок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались»— написал глава региона в Telegram-канале.

Погибших нет, отметил Кобзев.

Помимо этого, без света остались 46 населенных пунктов. Энергетики работают над восстановлением.

По данным губернатора области, порывами ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском районах повреждено 40 кровель домов, семь заборов, повалено 18 деревьев, 12 опор линии электропередачи, а также повреждены две автобусных остановки.

Кобзев предупредил, что в регионе днем 6 апреля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля МЧС по Иркутской области сообщило, что из-за сильного ветра без электричества в регионе остались свыше 100 тыс. домов в 613 населенных пунктах. Также ветер привел к многочисленным пожарам. Так, в Чехово огнем уничтожены пять жилых домов, начальная школа и столовая, в трех жилых домах на улице Плеханова в городе Тулуне вспыхнул пожар. Возгорания были ликвидированы.

В Тулунском районе загорелись три жилых дома. Возгорания были ликвидированы на площади 110 кв. м. В Братском районе локализовали пожар на 18 садовых участках на площади 450 квадратов. Пострадавших и погибших не было.

5 апреля шквалистый ветер обрушился на регионы Сибири. Так, в Алтайском крае и Кузбассе сильный ветер повредил электросети. В регионах действует особый режим работы. Основная причина нарушений электроснабжения заключается в набросах на электросетевые объекты сторонних предметов из-за ветра.

В это же время скорость ветра в Красноярске достигала 33 м/с. Часть Октябрьского района города из-за повреждений сетей осталась без электричества. Поступило сообщение о гибели женщины, которая упала с балкона из-за урагана.

Всего в Красноярском крае из-за непогоды без электроснабжения остались почти 60 тыс. человек. На восстановление инфраструктуры направили около 200 бригад. Массовые отключения света также были в Хакасии, Алтайском крае и Кемеровской области.