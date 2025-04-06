Москва, 6 апреля, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Мошенники, чтобы украсть деньги и получить доступ к личным данным, могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Для оплаты они предлагают поддельные QR-коды. Об этом ТАСС сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

ИА Регнум Мошенники

Злоумышленники распространяют по почтовым ящикам квитанции, в которых говорится о наличии задолженности по платежам. Там же указан поддельный QR-код для оплаты. Если поверить информации в квитанции и оплатить якобы долг с помощью QR-кода, то деньги попадут на счёт мошенников.

Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и если пользователь перейдёт по ней, то мошенники смогут получить доступ к личным данным.

В связи с этим в МВД рекомендуют при сомнениях в подлинности квитанций проверять информацию. Например, можно сравнить данные в платёжном документе с предыдущими квитанциями, обратиться за помощью в домовой чат или в управляющую компанию.

Как сообщало ИА Регнум, мошенники усовершенствовали схему обмана потенциальных жертв и теперь просят не называть им коды из СМС, чтобы втереться в доверие. Потенциальной жертве приходит СМС или письмо на почту, в котором утверждается, что в аккаунт потенциальной жертвы на госсервисе, в банке или еще в каком-либо приложении попытались войти с незнакомого устройства, в связи с чем предлагается позвонить по определенному номеру или сменить пароль по ссылке.

Помимо того, мошенники могут убедить потенциальную жертву установить приложение якобы Центробанка и для защиты денег послать к банкомату. После прикладывания телефона к считывателю NFC человек проводит зачисление денег на карту, управляемую мошенниками.

Портал «Госуслуги» для борьбы с мошенниками будет блокировать доступ к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты» на 72 часа при подозрительных действиях пользователя. Уточнялось, что для восстановления доступа пользователю нужно будет лично обратиться в центр обслуживания с паспортом и СНИЛС.

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля поручил правительству страны разработать меры по защите граждан от мошенников. В числе прочего глава государства распорядился ввести временную блокировку учетной записи пользователя на «Госуслугах» при одновременном изменения двух и более параметров идентификации.