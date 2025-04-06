Москва, 6 апреля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. Украинские волонтёры предлагают желающим поездки по зоне боевых действий, а также эксклюзивную продукцию с иностранной символикой за денежные пожертвования на нужды ВСУ. Об этом стало известно «РИА Новости».

ИА Регнум Евро для ВСУ

Экскурсии устраивает благотворительная организация NAFO 69th Sniffing Brigade. Активисты предлагают европейцам побывать на месте боёв.

За пожертвование более 100 евро можно стать обладателем шеврона с иностранной символикой. За сумму от 2,5 тыс. евро можно получить флаг. Тем, кто переведёт более 10 тыс. евро, предлагают в сопровождении волонтёров совершить поездку на Украину. В таком «сафари» принял участие сотрудник бельгийского парка Беервелде Рено де Керхов.

Известно, что в создании продукции для благотворителей участвуют иностранные наёмники и волонтёры. Так, коллекция, посвященная Фарерским островам, была произведена совместно с уроженцем этих мест, наёмником по имени Бьярти Груннвейт Ольсен. Специальный шеврон был выпущен в поддержку южноафриканского наёмника Питера Фуше. Волонтеры также сделали шевроны, посвященные разгромленному украинскими боевиками магазину «Пятёрочка» в курской Судже, с надписью на английском «Извините, не работает».

Помощь в сборе средств и продвижении организации оказывает бывший офицер по ядерным и ракетным операциям ВВС США Джейк Бро.

Как сообщало ИА Регнум, главы генштабов Великобритании и Франции обсудили возможный план по отправке на Украину «миротворцев». Об этом говорится на сайте британского министерства обороны.

Украинские военные массово дезертируют на фоне тяжелого положения ВСУ в Донбассе. Об этом говорится в публикации газеты Berliner Zeitung.