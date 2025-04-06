Саранск, 6 апреля, 2025, 06:42 — ИА Регнум. В Саранске оперативные службы завершили работу на месте падения беспилотника. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе губернатора Мордовии Артёма Здунова.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Оперативные службы завершили работы на месте падения БПЛА, обследовали территорию, пострадавших нет», — сказано на сайте пресс-службы главы региона.

Там добавили, что все жители домов, расположенных рядом с местом падения БПЛА, возвращаются обратно из пунктов временного размещения.

«Благодарю все специальные службы, сотрудников МЧС за оперативность, высокий профессионализм, слаженную работу и чёткий алгоритм действий. Отдельное спасибо нашим жителям — отнеслись к ситуации с полным пониманием, быстро реагировали на все просьбы сотрудников», — написал Здунов в Telegram-канале.

При этом он уточнил, что режим чрезвычайной ситуации не будет снят до полной ликвидации последствий атаки.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 5 апреля одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке БПЛА. Никто не пострадал. Позже Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 5 апреля были сбиты три БПЛА в небе над Мордовией.

Днем в Саранске был введен режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Здунов сообщил, что жители близлежащих домов и социальные учреждения будут перемещены в пункты временного размещения, где работают медики и психологи.