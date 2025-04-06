Донецк, 6 апреля, 2025, 06:27 — ИА Регнум. Украинские военные использовали знаки для опознавания мирных жителей ранее подконтрольного киевскому режиму Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в качестве приманки для атак. Об этом сообщил беженец.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Люди специально выходили, на грабли, на тряпки берут ткань и машут дронам, что мы мирные. По одежде видно, а во-вторых, человек машет, что не стреляйте, оружия нет, ничего нет, не стреляйте. И писали даже эти плакаты крупными буквами, что не стреляйте, мы мирные. И вот это вот как раз только приманивало их», — приводит «РИА Новости» слова беженца.

В результате действий украинских военных, отметил беженец, он остался единственным выжившим жителем на своей и соседней улицах.

По его словам, как только военные ВСУ узнавали, что человек является мирным, то шансов выжить оставалось мало.

«Скинут вечером или ночью, но туда скинут что-то, или прилетит. Все, кто были мирные вокруг, они все погибли. Включая мою мать и родственников. Все», — рассказал мужчина.

Мирные жители города передвигались открыто, без оружия, но это им не помогло, а, наоборот, лишь служило приманкой, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, существует масса свидетельств преступлений украинских военных против мирных жителей.

Так, за время оккупации приграничных районов Курской области ВСУ совершили множество преступлений против мирного населения. 23 марта СК РФ сообщил, что российские следователи располагают доказательствами расстрела мирных жителей в Курской области украинскими формированиями. Следствие установило, что в Судже в январе и феврале 2025 года украинские военные занимались мародерством, совершали поджоги жилых домов, в которых находились мирные жители. Украинские военные целенаправленно стреляли по жилым домам в Судже, и некоторые здания в результате были полностью разрушены.

2 апреля Следственный комитет России сообщил, что расследует обстоятельства убийства украинскими военными четырех жителей деревни Рубанщина.