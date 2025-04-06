Киев, 6 апреля, 2025, 06:25 — ИА Регнум. В Киеве ночью 6 апреля были слышны взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По информации издания, взрывы раздавались в Киеве в 02:12 мск.

Подробности не уточнялись.

Ранее сигнал об опасности с воздуха звучал на всей территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ на Украине наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре. После 18 марта, когда президент Владимир Путин поддержал предложение США о взаимном прекращении ударов по энергообъектам между РФ и Украиной на 30 дней, российские войска прекратили соответствующие атаки, хотя ВСУ постоянно нарушают мораторий. Об этом не раз заявляли в Минобороны.

4 апреля российские военные нанесли высокоточный удар по месту совещания командиров Вооруженных сил Украины с иностранными инструкторами в ресторане в Кривом Роге. В результате удара потери противника составили до 85 военных и офицеров иностранных государств, а также 20 автомобилей.