Москва, 6 апреля, 2025, 06:14 — ИА Регнум. Правительство внесло изменения в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области На рыбалке

В документе отмечается, что изменения касаются раздела XI «Специальный режим государственного контроля (надзора) (постоянный рейд)». Этот раздел был добавлен в Положение о федеральном государственном контроле в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Постоянный рейд проводится на внутренних водных объектах, в водоохранных зонах и на прибрежных защитных полосах водных объектов. В ходе рейда инспекторы могут делать осмотр, досмотр, опрос, а также требовать документы и проводить инструментальное обследование.

В случае выявления нарушений инспекторы составляют акт в отношении лица, допустившего нарушение.

Как сообщало ИА Регнум, в России в отношении любителей зимней рыбалки необходимо предусмотреть штрафы за незаконную ловлю. С соответствующей инициативой выступил руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

Обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, страны Балтии стремятся получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, что может привести к дефициту и росту цен на рынке Евросоюза. Об этом заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.